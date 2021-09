Vezzali: “Obiettivo stadi aperti al 100% quanto prima, sono ottimista”

Il sottosegretario allo Sport: "Il governo si esprimerà entro fine settembre, c'è tempo per valutare la situazione"

Presente all'inaugurazione del Bocconi Sports Centre di Milano, il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha espresso la propria fiducia in merito alla prossima riapertura degli stadi al 100%, come auspicato dal Ceo dell'Inter Alessandro Antonello: "La capienza al 100% degli stadi è un obiettivo. Il governo si esprimerà entro fine settembre, abbiamo ancora un po’ di tempo per valutare l’andamento della situazione epidemiologica. Sono ottimista: la capienza al 35% del pubblico al chiuso e del 50% all’aperto è solo un punto di partenza. L’obiettivo è arrivare al 100% quanto prima".