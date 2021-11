Vertici Juve indagati, l’avv. Chiacchio: “Plusvalenze, qualcosa deve cambiare”

Il legale: "La Figc sta studiando come riparare un sistema che ha qualcosa di non completamente regolare"

Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni de LaPresse in merito all'indagine della procura di Torino e della Guardia di Finanza, sfociata in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus e nell'indagine aperta nei confronti dei vertici bianconeri: "Sotto il profilo sportivo in tema di plusvalenze forse qualcosa dovrebbe cambiare. Anche la Figc ha avviato una indagine, definita conoscitiva dal presidente Gabriele Gravina, perché evidentemente anche attraverso le segnalazioni della Covisoc, è emerso qualcosa di non completamente regolare o qualcosa che poteva prestare il fianco a censure da parte degli organi di competenza. Qualcosa credo debba cambiare. La Figc sta studiando le giuste dinamiche per riparare ad un sistema che ormai vedo che viene evidenziato sempre più spesso e ha qualcosa di non completamente regolare".