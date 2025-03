Tutti gli indizi sembrano portare ad un quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, coi bavaresi in una posizione più salda dopo la vittoria per 3-0 nella gara d'andata col Bayer Leverkusen. Nonostante la debacle della scorsa settimana, però, il tecnico dei campioni di Germania Xabi Alonso crede nel miracolo sportivo: "A volte da situazioni difficilissime, che sembrano impossibili, può nascere qualcosa di epico e domani qualcosa di epico potremmo farlo noi. Sappiamo che non sarà certo facile, ma dobbiamo crederci. Tutti pensano che il Bayern Monaco sia già passato, i suoi tifosi la danno fatta al 100, ma io dico che nel calcio può sempre succedere di tutto, e sta a noi provare a vincere nel modo in cui ci serve. Se ci riuscissimo, sarebbe qualcosa che ci porterebbe in un'altra dimensione, e che rimarrebbe per sempre nella storia del club".

Per il tecnico spagnolo, quindi, tutto è ancora possibile, anche se il Bayer dovrà fare a meno per un lungo periodo della sua stella Florian Wirtz, vittima di un infortunio alla caviglia: "Dobbiamo giocare con cuore, passione, grinta, mettendoci tutto: è un'occasione unica, che mai più potrebbe capitarci in tutta la carriera. È un tutto o niente, ma se l'anno scorso abbiamo vinto la Bundesliga senza mai perdere una partita, allora possiamo farcela anche domani", chiosa Alonso.