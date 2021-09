Verso Sampdoria-Inter, Inzaghi in conferenza stampa sabato alle 14

FcInterNews vi proporrà la diretta testuale delle parole del tecnico nerazzurro

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l'Inter tornerà in campo domenica 12 settembre per la terza giornata di Serie A: l'appuntamento è allo Stadio Ferraris alle 12:30 per la sfida contro la Sampdoria. Alla vigilia del match si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 14:00 di sabato 11 settembre. FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale delle parole del mister.