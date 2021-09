Verso Qatar 2022, Cile in difficoltà. Vidal: “Tranquilli, andremo al Mondiale”

Il centrocampista interista rassicura i tifosi della Roja, nonostante il momento di difficoltà

I sette punti totalizzati nelle prime otto giornate del girone sudamericano non sono un bottino rassicurante in chiave qualificazione a Qatar 2022 per il Cile di Martin Lasarte. Eppure, a due giorni dal delicato duello con la Colombia, Arturo Vidal, senatore della Roja, non teme di rimanere escluso dalla rassegna planetaria che si giocherà tra 14 mesi:"Andremo al Mondiale, tranquilli", ha detto il centrocampista interista ai follower durante una diretta sul suo profilo Instagram.