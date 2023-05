Mentre Simone Inzaghi prepara l'ultima gara di campionato contro il Torino, la finale di Istanbul incombe. E proprio in avvicinamento al grande appuntamento del 10 giugno 2023, "lunedì 5 giugno è in programma il Media Open Day ufficiale della gara" fa sapere Inter.it. "L’evento verrà organizzato presso le strutture del Suning Training Centre di Appiano Gentile" dove i giornalisti e gli operatori media potranno partecipare alla conferenza stampa, alla sessione di allenamento aperta e alle sessioni di interviste dedicate.

Questo il programma della giornata:

Ore 14.15 - Conferenza Stampa dell’allenatore Simone Inzaghi

Ore 14.45 - Conferenza Stampa di due giocatori

Ore 15.15 - Sessioni di intervista in Flash Area e Mixed Zone (in base ai diritti in possesso di ciascun media)

Ore 17.45 - Sessione di allenamento aperta ai media accreditati