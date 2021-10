Verso Lazio-Inter, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Il tecnico nerazzurro presenterà la sfida al suo passato rispondendo alla domande dei giornalisti

Domani, alla vigilia di Lazio-Inter, Simone Inzaghi si presenterà alle 14.30 nella sala conferenze del centro sportivo di Appiano Gentile per rispondere alle domande dei giornalisti collegati via Zoom. Come di consueto, FcInternews.it vi proporrà in diretta le parole del tecnico nerazzurro attraverso il live testuale.