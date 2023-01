Questa sera, per Inter-Parma di Coppa Italia, i cancelli di San Siro verranno aperti alle ore 19. L'invito del club ai tifosi, come al solito, è quello di recarsi allo stadio con anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. Per l'accesso al Meazza sarà necessario mostrare un documento di identità, unitamente al biglietto (anche in formato digitale). Le biglietterie apriranno alle ore 18:00.