Verso Inter-Juve, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Inzaghi

L'Inter tornerà in campo domenica 24 ottobre alle 20:45 per la 9ª giornata di Serie A: l'appuntamento è a San Siro per la sfida contro la Juventus. Alla vigilia del match si terrà, come di consueto, la conferenza stampa di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 14:30 di sabato 23 ottobre. FcInterNews.it vi proporrà come di consueto la diretta testuale delle parole del tecnico nerazzurro.