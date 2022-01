Verso Atalanta-Inter: domani la conferenza di Simone Inzaghi

Il tecnico nerazzurro parlerà alla vigilia della difficile trasferta di Bergamo

Domenica sera grande sfida per i campioni d'Italia che giocheranno sul campo dell'Atalanta (ore 20.45). In vista del match di Bergamo, valido per la 22^ giornata di Serie A, Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa. Come riferisce il club nerazzurro, il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 13.15 di domani.