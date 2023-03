Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, ha parlato così dei risultati dell'ultimo weekend e di quanto abbia fatto male il successo dello Spezia contro l'Inter di venerdì scorso alla squadra di Marco Zaffaroni a livello di energie mentali: "A livello nervoso spendiamo tutti molto. Questa squadra in questo momento è in difficoltà sotto questo profilo. Ma vedo voglia di tornare ad essere una squadra che corre più degli altri, e che sa giocare anche a calcio.