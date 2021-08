Verona, Di Francesco a DAZN: “Certi gol non si possono prendere”

Le parole del tecnico gialloblu dopo la sconfitta contro l'Inter

Dopo l'1-3 tra Hellas Verona e Inter, Eusebio Di Francesco , allenatore gialloblu, si è concesso ai microfoni di Dazn per commentare la partita e la prestazione dei suoi.

"Le partite durano 90 minuti e poi le differenze in queste partite la fa le individualità. Abbiamo preso gol subito nel secondo tempo, era un'azione facilmente intuibile. Prendere gol così infastidisce e la partita poi si è messa su altri binari. L'infortunio di Ceccherini mi ha rovinato poi i piani perché ho usato uno slot in più".

Due partite, zero punti. Pensa di cambiare qualcosa?

"In questa gara abbiamo preso gol che non sono da prendere. Oltre il primo gol, anche Correa è stato lasciato solo e ha colpito di testa sul secondo gol in area facilmente. La facilità di aver preso questi gol nel finale mi preoccupa, dovremo migliorare".