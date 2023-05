L'Inter gioca a tennis contro l'Hellas Verona e lo strapazza con un netto 0-6, tre gol per tempo in una serata piena di soddisfazioni. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo al Bentegodi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

CLICCA QUI PER VOTARE