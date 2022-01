Verheyen: “Lukaku vorrebbe che tutti lo amassero, ma non è possibile”

L'ex nazionale belga torna sull'intervista delle scorse settimane: "Deve capire che non può restare amico con due tifoserie"

L'ex nazionale belga Gert Verheyen, parlando ai microfoni di Het Nieuwsblad, è tornato sull'ormai celeberrima intervista nella quale Romelu Lukaku si è pubblicamente scusato con i tifosi dell'Inter esprimendo l'auspicio di un ritorno in nerazzurro. A detta di Verheyen, un'esternazione poco utile: "Lukaku forse voleva sistemare qualcosa coi tifosi dell'Inter. Ma deve capire che non può rimanere amico di due tifoserie. Romelu vuole che tutti lo amino, ma questo è impossibile e allora deve comportarsi meglio. Questo vale per tutti. Non c'è miglior stimolo per te che sentirti amato. Ma quando cambi squadra, bisogna ricominciare da zero".