Verde: “Scudetto? Tante favorite, vicino al Napoli ci sono Inter e Milan”

L'attaccante dello Spezia non nega il suo tifo per i partenopei: ". Bisogna avere tanta fortuna e crederci"

Intervistato da 1 Station Radio, l'attaccante dello Spezia Daniele Verde non fa mistero del suo tifo per il Napoli e parlando delle chance della squadra di Luciano Spalletti per la lotta Scudetto asserisce: "Non credo manchi qualcosa per arrivare allo Scudetto, ma bisogna guardare anche altre squadre. Da napoletano non sono obiettivo, penso vada tutto bene, ma bisogna lottare e cercare di vincere. Il Napoli è una squadra che ha tanti giocatori e può variare con tutti coloro che sono in rosa. Bisogna avere tanta fortuna e crederci. Le probabilità di arrivare al titolo sono alte, è una squadra che gioca per questo. Non è una squadra che lotta per altri obiettivi, è il loro punto primario. La favorita? Per me tante, vicino al Napoli ci sono Inter e Milan, quindi ci sono tre o quattro squadre che possono giocarsela"