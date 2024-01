"Il lato positivo della gara con la Lazio è il fatto di non aver subito goal. La partita non è stata entusiasmante, è evidente che è stato sistemata la fase difensiva e si è visto anche contro l’Inter" ha detto Gian Piero Ventura a Radio Kiss Kiss a proposito del Napoli, facendo anche un breve accenno sulla finale di Supercoppa.

Sui rumors di mercato che vedono il nome Conte associato al Napoli:

"Sarebbe il profilo perfetto per il Napoli, se arrivasse lui però mi chiederei che rinforzi sono quelli presi a gennaio. E’ un allenatore che si è abituato bene a livello di ingaggio e di giocatori. Gli acquisti fatti a gennaio non sembrano quelli adatti per Antonio Conte. Sono poco convinto che Conte vada al Napoli".