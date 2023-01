L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, ha risposto a proposito del big match di ieri sera tra Inter e Napoli, vinto dagli uomini di Inzaghi. "Il Napoli visto ieri è sottotono, ma si può mettere in preventivo. Prima della sosta era impossibile fermare il Napoli, ma lo stop ha rallentato gli azzurri. Una sconfitta contro quella Inter ci può stare per cui non mi preoccuperei più di tanto.