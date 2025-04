Ospite di 'Viva el Futbol', Nicola Ventola ha voluto porre l'accento su un protagonista in particolare di Inter-Udinese, Yann Sommer, autore di due parate decisive nel finale in cui i nerazzurri hanno dovuto difendere il minimo vantaggio dai tentativi friulani di trovare il pareggio: "La gente è uscita con il batticuore dallo stadio, nonostante un primo tempo devastante, dove l'Inter ha giocato venti minuti tra i più belli che abbia mai visto. Un portiere forte si vede quando è chiamato poche volte in causa. Poi ho una grandissima ammirazione anche del professionista".