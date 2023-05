"Anche a me l'Inter dà fastidio quando non accelera. Il gol dell'1-0 contro la Roma? E' un'azione fatta di 62 passaggi, che ti innervosisce, per questo perdono Spinazzola. Alla Roma mancavano troppi elementi per competere contro questa Inter, mi aspettavo questa vittoria". Lo ha detto Nicola Ventola, nel consueto appuntamento del lunedì con la 'Bobo Tv,', sul canale Twitch di Christian Vieri.

In seguito, spazio ai pronostici sulle semifinali di Champions League: "Io dico City e Inter, quest'ultima ha una panchina più lunga e il Milan può accusare i ko negli ultimi due derby. Questo sulla carta, per me l'andata finisce 0-2".