Si parla ovviamente del derby di Milano durante l'appuntamento consueto del lunedì con la Bobo TV, in onda sul canale Twitch di Christian Vieri. Il primo a prendere la parola è Nicola Ventola, che comincia parlando del Milan: "Io non mi aspettavo una squadra così attendista, è stata una grande delusione - le sue parole - I braccetti dell'Inter andavano avanti che è una meraviglia. Si vede che il Milan ha improvvisato, Pioli non mi è piaciuto neanche nel post-partita".