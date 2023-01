"Mercoledì ero a San Siro, l'Inter partita fortissimo, subito 2-3 grandi occasioni, si vedeva che stava meglio del Napoli. Ha meritato di vincere, ma non sono preoccupato per il Napoli e dico che è ancora strafavorito per la vittoria dello scudetto". Così Nicola Ventola alla BoboTV sul big-match del Meazza che ha vinto trionfare i nerazzurri con il gol di Dzeko. "Certamente non mi aspettavo un'Inter già così in palla. Lukaku nelle idee c'era, poi è ancora lontano dalla migliore condizione. Adesso voglio vedere Inzaghi nella gestione dei tre attaccanti e del rientro di Brozovic".