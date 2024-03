Nicola Ventola, a margine di un evento, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset per parlare di Inzaghi e della sua Inter. "Mi ha stupito. Era quasi esonerato la scorsa stagione, poi ha iniziato a prendere decisioni importanti. Dzeko titolare, Lukaku in panchina. Calhanolgu in regia, Brozo in panchina. Da lì è partita la svolta - le sue parole -. Per me è l'Inter più bella di sempre mai vista, ad Inzaghi va dato merito. E' un calcio offensivo, tutti pensano prima ad attaccare che difendere. Con l'Atletico ci sta soffrire, è una sqaudra che ha più esperienza di te in Europa".

Sul caso Acerbi. "Conosco Francesco, non ci sono scusanti per nessuno. Non lo giustifico neppure per rabbia, non si possono minimamente pensarle alcune cose. Vanno condannati questi gesti", ha aggiunto Ventola.