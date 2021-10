Ventola: “Inter? Tre rimonte sono da grande squadra”

Secondo l'ex attaccante i nerazzurri sono ancora i favoriti

Nicola Ventola è stato protagonista anche oggi nella Bobo Tv. "L'Inter è andata in difficoltà contro il Sassuolo - è l'analisi dell'ex attaccante -. Con l'idea che ha Inzaghi se trovi una squadra che gioca, si rischia. Handanovic ha salvato la partita nelle fasi in cui l'Inter stava soffrendo. Però se ne rimonti tre in trasferta è perché sei una grande squadra. Per questo per me è ancora la favorita. Calhanoglu? Lo devi coccolare, farlo sentire importante, perché le qualità le ha".