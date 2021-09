Ventola: “Inter shock contro il Real. Avrei visto bene Icardi con Inzaghi”

"Il Real Madrid non riusciva ad uscire dall’area e a giocare", ha aggiunto l'ex attaccante

Presente come di consueto nel corso della ‘Bobo TV’ su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del momento vissuto dall’Inter: “Mi ha shockato il primo tempo dell’Inter contro il Real Madrid, che non riusciva ad uscire dall’area e a giocare. Io vedo una squadra migliorata, pur avendo perso quei due giocatori. Avrei visto bene Icardi all’Inter con Inzaghi, magari al posto di Dzeko, ma capisco che sarebbe stato complicato un ritorno in nerazzurro di Maurito”.