Ventola: “Inter leggermente superiore al Milan, poi si sono fatti male Dzeko e Barella…”

Ospite sul canale Twitch di Christian Vieri, Nicola Ventola ha analizzato in chiave tattica il derby di Milano andato in scena ieri sera a San Siro: "Il Milan ha preparato la partita mettendo Krunic a uomo su Brozovic, l'Inter è stata leggermente superiore perché riusciva a trovare le trame di gioco - le parole dell'ex attaccante -. I nerazzurri hanno avuto più occasioni, i rossoneri hanno sofferto nella prima parte del secondo tempo. Trovo assurdo che Ballo-Touré non guardi la palla in occasione del fallo da rigore commesso su Darmian. Poteva vincere l'Inter, ma si sono fatti male Barella e Dzeko, mentre Pioli ha indovinato i cambi. Sanchez e Correa non sono riusciti a tenere alta la squadra, e alla fine il Milan poteva vincerla".