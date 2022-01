Ventola: “Inter macchina perfetta, credo abbia il campionato in mano”

L'ex attaccante parla così nel corso della 'Bobo TV': "Gagliardini e Sanchez molto bene ieri sera"

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’, Nicola Ventola analizza così il match giocato ieri tra Inter e Lazio, con i nerazzurri vittoriosi 2-1: La Lazio ha iniziato la partita cercando di non buttare mai la palla, ma Pedro era l’unico che riusciva a fare qualcosina. Avevo anche io la sensazione che l’Inter potesse fare gol in qualsiasi momento, Immobile davanti era troppo solo. Sarri ha fatto capire che serve qualcosa sul mercato, vuole fare qualcosa ma non ha i giocatori adatti. L’inter è una macchina perfetta, ha giocato Gagliardini che ha fatto una partita perfetta, c’era anche Sanchez che ha fatto molto bene. La squadra crede in quello che fa, la difesa ha fatto una partita fantastica. Credo che abbia il campionato in mano anche se dietro ci sono squadre fantastiche”.