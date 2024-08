Nicola Ventola, intervenuto durante l'appuntamento Twitch di 'Viva El Futbol', su La Fiera del Calcio, ha inquadrato così la lotta al vertice: "Milan prima candidata allo Scudetto dopo l'Inter. Anche se con il Torino non ha fatto bene, perché i ritmi della manovra erano bassi. Taremi sarà titolare in molte occasioni. Le altre big sono cantieri aperti, ma a Genova i nerazzurri hanno buttato via due punti".