Ventola: “Inter, 1° T perfetto nella riconquista della palla. Ma le partite cambiano”

L'ex attaccante alla Bobo Tv: "Nei primi 60', con il Milan in difficoltà, i nerazzurri dovevano chiuderla"

"Nel derby, l'Inter ha fatto un primo tempo perfetto nella riconquista della palla". Lo ha detto Nicola Ventola, ospite della Bobo Tv, analizzando il match andato in scena a San Siro sabato sera. " A livello di singoli, i nerazzurri hanno fatto bene, poi se non la chiudi le partite cambiano - aggiunge l'ex attaccante -. I giocatori entrati dalla panchina del Milan sono stati incisivi, quelli di Inzaghi hanno faticato. Nei primi 60', con i rossoneri in difficoltà, l'Inter doveva fare un altro gol".