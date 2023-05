Ospite negli studi della Bobo TV, Nicola Ventola presenta così la sfida di domani tra Inter e Milan: "Il Milan quest'anno ha sofferto tantissimo l'Inter negli scontri diretti che si sono giocati, poi i rossoneri hanno tante assenze. Io non vedo veramente come possa farcela domani. Poi magari il Milan fa due gol ma l'Inter ne fa altri due. Io confermo il pronostico che avevo fatto prima dell'andata, l'Inter passerà il turno. Per me le possibilità del Milan sono il 2,5%. Io dico che domani finisce 1-1".