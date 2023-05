Intercettato a Roma dai microfoni di Sportitalia, l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola descrive le due finaliste di Coppa Italia, Inter e Fiorentina: "Giocano a calcio. Vincenzo Italiano mi piace tantissimo, ha le sue idee di gioco e non starà a speculare sulla grandezza dell'Inter. Di sicuro sarà una partita d'attacco, equilibrata. I viola rischiano, sanno come attaccare.

L'Inter fa fatica molte volte contro di loro. La partita secondo me si vincerà a centrocampo, quello dell'Inter è importante perché tutti sanno fare gol, sanno inserirsi: sarà questa la chiave di forza per i nerazzurri. Mi aspettavo questa stagione? Le partite secche l'Inter non le ha mai sbagliate, mentre in campionato ci sono state troppe sconfitte ed è per questo che è stato criticato Simone Inzaghi, io personalmente lo terrei. Pronostico? 2-1 per l'Inter".