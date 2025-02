Dal salotto di 'Viva el Futbol', Nicola Ventola esprime una grossa critica all'atteggiamento messo in campo ieri dalla Fiorentina nel match di San Siro contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro: "Sono deluso dall'approccio della Fiorentina. Dopo aver fatto quella partita tre giorni fa, si è messa in campo prestando attenzione alla fase di non possesso. L'Inter, pur non facendo una gran partita perché non ha alzato i ritmi visto che molti giocatori non stanno al 100%, ha avuto vita facile per via dell'interpretazione data dalla Fiorentina a quest'incontro. Il primo tempo, a parte il rigore, non ricordo una Fiorentina che ha voluto fare risultato, non mi aspettavo questo approccio. Mi ha deluso davvero tanto".

La partita dell'Inter deriva anche da questo atteggiamento? "Un po' così, perché la Fiorentina poteva dare molto di più. L'Inter ha ricavato la sensazione di poter creare qualcosa girando lentamente perché la Fiorentina non ha creato niente in possesso palla. Aveva già capito mentalmente l'atteggiamento della Fiorentina quindi sapeva che sarebbe arrivato il momento per fare male".