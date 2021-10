Ventola: “Felipe Anderson? Al 90% un giocatore lì mette la palla fuori”

"Secondo me l’Inter fino al pareggio della Lazio ha dominato la gara", ha assicurato Ventola

Nicola Ventola analizza così Lazio-Inter nel corso della ‘Bobo TV’: "Secondo me l’Inter fino al pareggio della Lazio ha dominato la gara - ha esordito -. Anche sull’1-1 avevo più la sensazione che potesse segnare l’Inter, la Lazio andava a sprazzi dei singoli. L’Inter non ha tirato tanto ma ha dominato, per me è stata nettamente superiore alla Lazio per 60’. Poi è successo quell’episodio e da lì la partita è stata un’altra cosa, non la calcolo più. L’episodio? Al di là della regola arbitrale, i giocatori della Lazio sono passati davanti a un giocatore a terra, al 90% quella palla la metti fuori", ha concluso.