Ventola: “Calhanoglu sta prendendo per mano l’Inter, andava solo coccolato”

L'ex attaccante durante la Bobo Tv: "Non è continuo, ma ha grandi colpi"

Nicola Ventola sottolinea di aver visto lungo sull'esplosione di Hakan Calhanoglu, nell'ultimo periodo assoluto protagonista delle vittorie in campionato e in Coppa dell'Inter. "Un mese fa dicevo che andava coccolato, ha dei colpi anche se non è continuo; in più è quello che somiglia più a Eriksen visto che Sensi è sempre indisponibile - le parole dell'ex attaccante durante la Bobo Tv -. Sta prendendo per mano la squadra, che continua a essere solida".