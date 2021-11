Venezia, Zanetti: “Non era con Inter e Atalanta che dovevamo prendere punti”

Il tecnico dei lagunari: "Le sconfitte ci stanno, incontrare squadre così implica un rischio"

Dopo il 2-0 subito in casa per mano dell'Inter, il Venezia esce sconfitto con quattro gol dal campo dell'Atalanta. Due sconfitte pesanti per i lagunari, davanti alle quali però il tecnico Paolo Zanetti non fa troppi drammi: "Non sono queste le partite in cui prendere punti, ma mi dispiace per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Purtroppo fatichiamo in avanti, i dati dicono che qualcosa creiamo ma non è abbastanza. Questo non è solo un campionato di ritmo e di velocità, la qualità va alzata, compatibilmente con il nostro potenziale. Le sconfitte contro Inter e Atalanta ci stanno. Incontrare due squadre così implica un rischio, adesso dobbiamo essere bravissimi a metterci un punto e devo essere bravo io a non far cadere la squadra in una situazione dannosa. Dobbiamo essere onesti, sappiamo che dobbiamo salvarci e lo dobbiamo fare con le nostre dirette concorrenti", le sue dichiarazioni a Radio Rai.