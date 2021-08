Venezia, Sigurdsson: “Seguo la A da piccolo, nel 2007 sono stato a San Siro”

Il centrocampista islandese: "Andai a vedere una partita del Milan. Sono molto contento di poter giocare in Italia"

Arnor Sigurdsson, nuovo centrocampista islandese del neopromosso Venezia, si presenta in conferenza stampa raccontando la propria felicità per essere arrivato nel campionato italiano: "Sono molto contento ed eccitato di giocare in Serie A, perché è uno dei migliori campionati in Europa. Spero di poter portare la mia esperienza anche europea per portare il mio contributo alla squadra. È la mia prima volta a Venezia e devo dire che la adoro. Sono molto contento di poter competere in Serie A, naturalmente la seguo sin da bambino e nel 2007 da giovanissimo sono stato a San Siro a vedere una partita del Milan".