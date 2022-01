Venezia, Poggi: “Inter, il rammarico per il gol di Dzeko è grande”

Il dt dei lagunari: "Contro una squadra forte siamo riusciti a difendere bene con concentrazione"

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, è tornato a parlare della sconfitta in extremis patita a San Siro contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato: "C’è grande rammarico per il gol di Edin Dzeko. Abbiamo deciso noi di andare a giocare, pur in grande emergenza numerica. Siamo contenti perché abbiamo affrontato una squadra molto forte e con concentrazione e dedizione siamo riusciti a difendere bene. Il rammarico resta per un errore nei minuti finali che ci ha condannati alla sconfitta".