Venezia-Inter, Ranocchia sarà protagonista in conferenza stampa

Sarà il difensore nerazzurro a presentarsi ai microfoni in vista del Venezia

Dopo il successo di Champions League contro lo Shakhtar, valso ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi grazie alla vittoria del Real contro lo Sheriff, l'Inter torna a pensare alla Serie A. In vista della trasferta di Venezia, in programma per sabato 27 novembre alle 20:45 per la 14ª giornata di campionato, sarà Andrea Ranocchia a presentarsi in conferenza stampa: "il difensore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 14:00 di venerdì 26 novembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club" si legge su Inter.it.