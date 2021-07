Venezia, in arrivo Busio: l’Inter lo seguiva, lui si è professato nerazzurro

Il centrocampista in arrivo dallo Sporting Kansas City rivelò in un'intervista la sua simpatia per l'Inter: "La squadra di papà"

Christian Liotta

Gianluca Busio, centrocampista classe 2002 di padre bresciano e madre statunitense, è uno dei giocatori in arrivo nella nostra Serie A che suscita maggiore curiosità. Descritto negli States come un grande talento al punto da essere paragonato ad Andrea Pirlo, il giocatore pronto ad arrivare al Venezia dallo Sporting Kansas City, ricorda la Gazzetta dello Sport, è stato monitorato negli anni scorsi anche dall'Inter. Inter che tra l'altro, da sua stessa ammissione, rappresenta la sua squadra nel cuore a livello calcistico: "Tifo Rockets nel basket, Panthers in Nfl, e nel calcio Inter. Ci sono cresciuto, è la squadra di papà", le sue parole in un'intervista del 2017.