Venerdì sarà Sanchez vs Lautaro, Dibu Martinez: “Cile duro, diamo il massimo”

Il portiere argentino: "E' l'anno del Mondiale, dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima"

La notte tra giovedì e venerdì i pensieri di Simone Inzaghi andranno sicuramente all'Estadio Zorros del desierto Calama, teatro del match valido per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022 che metterà di fronte Cile e Argentina, ovvero Alexis Sanchez a Lautaro Martinez. Una sfida sentita da entrambe le Nazionali, come fatto capire da Dibu Martinez, portiere dell'Albiceleste: "Sarà una bella partita, l'abbiamo visto in Copa America. Il Cile è un avversario duro, ma dando il massimo avremo chance di vittoria. E' l'anno del Mondiale, dobbiamo giocare ogni partita come fosse l'ultima, cercando di vincere sempre".