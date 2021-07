Veiga Gomes: “Joao Mario, sulla clausola rischio battaglia Inter-Sporting”

L'avvocato portoghese all'agenzia di stampa Lusa: "La risoluzione dell'accordo col giocatore è perfettamente gratuita"

Il passaggio di Joao Mario al Benfica potrebbe innescare una controversia legale anche pesante tra lo Sporting Lisbona, il giocatore stesso e l'Inter. Questa è la previsione all'agenzia di stampa Lusa dell'avvocato Fernando Veiga Gomes. "Penso che lo Sporting andrà in tribunale e, dall'inizio, sarà un caso tra giocatore e società. Non so cosa sia successo nella trattativa, ma per quanto riguarda l'Inter si salverà sullo stipendio. La risoluzione del contratto di comune accordo è perfettamente gratuita. Se si appurerà che è stata fatta intenzionalmente a danno di qualcuno, potrebbe eventualmente aprire un focolaio di battaglia tra lo Sporting e l'Inter stessa".