Vecino: “Shakhtar, 2 punti persi. Io titolare in Champions? Mi sento sempre meglio”

L'uruguaiano a Mediaset Infinity: "Non segniamo in Champions? I nostri attaccanti prima o poi la butteranno dentro"

Lo Shakthar si conferma stregato per l'Inter, che anche ieri non è andata oltre allo 0-0 per la terza volta di fila contro gli ucraini. "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, loro palleggiano molto bene e hanno giocatori molti bravi tra le linee. Noi abbiamo comunque creato le occasioni per portare a casa la partita, sapevamo sarebbe stato molto importante per noi", l'analisi del Mate a Mediaset Infinity.