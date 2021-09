Vecino a Sky: “Peccato non aver segnato, ora dovranno venire a Milano”

Le dichiarazioni dell'uruguaiano a margine del pareggio con lo Shakhtar

"Partita difficile, loro sono molto veloci e ti mettono in difficoltà. Occasioni chiare per indirizzare la partita dal lato nostro, cose che poi cambiano la dinamica delle partite. Poi dovranno venire a giocare a Milano". Così Matias Vecino a Sky dopo lo 0-0 di Kiev. "Con loro sono sempre partite aperte, propongono un calcio molto offensivo. Peccato non aver segnato viste le tante occasioni chiare. Io provo a dare il mio contributo e la continuità è fondamentale per ogni giocatore. Voglio dare il mio contributo alla squadra".