Vecino a ITV: “Vedo un’Inter più libera, dobbiamo confermarci”

"La Fiorentina è una buona squadra e ha entusiasmo dopo il cambio in panchina", ha assicurato

A pochi minuti da Fiorentina-Inter, il centrocampista Matias Vecino - ex di turno - presenta i temi del match ai microfoni di Inter TV: "Siamo in un buon momento, non sarà facile ma abbiamo tutto in regola per portare a casa i tre punti. La Fiorentina? Mi aspettavo che facessero bene perché in generale hanno una buona squadra, si vede grande entusiasmo con il cambio di allenatore. Dovremo stare attenti e fare la nostra partita perché non sarà facile".