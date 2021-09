Vecino a ITV: “Ci giochiamo tutto nelle prossime quattro partite”

"Quando giochi fuori casa devi sempre cercare di non perdere", ha assicurato Vecino

Ai microfoni di Inter TV è il centrocampista Matias Vecino a commentare il match pareggiato per 0-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk: "Sapevamo che quello era il loro tipo di gioco, cercano di allungarti per trovare spazio. Peccato che non siamo riusciti a trovare il gol per indirizzare la partita. Ora abbiamo quattro partite dove ci giochiamo tutto. Secondo me manca gestire i tempi della partita, loro sono bravi a farti allungare e ti fanno correre tanto. Sicuramente qualche volta potevamo abbassare meglio i ritmi della partita. Le occasioni le abbiamo avute e spero che già dalla prossima torneremo a segnare. Quando giochi fuori casa devi sempre cercare di non perdere, ora noi li affronteremo in casa nostra e sicuramente avremo un vantaggio".