Vecino a DAZN: “Per me è una stagione nuova, voglio continuità”

Il primo commento interista a DAZN a pochi minuti da Fiorentina-Inter è del centrocampista uruguaiano

È il grande ex Matias Vecino il giocatore dell'Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per analizzare l'imminente sfida del Franchi contro la Fiorentina: "Venendo qui mi vengono in mente tante cose, già sul pullman, come il ristorante dove mangiavano i giocatori" dice l'uruguaiano.