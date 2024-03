Roberto Vecchioni commenta con amarezza l'uscita di scena dalla Champions League della sua Inter, eliminata ieri dall'Atletico Madrid dopo i rigori: ""Non ero allo stadio, sono rimasto a casa, ma ho capito subito che tirava un'aria orribile - le parole del cantautore a Rai Radio 1 -. L'Atletico Madrid ha giocato con il sangue agli occhi, quelli dell'Inter sembravano tutti fumati. Una volta ogni tanto può succedere, saranno anche stanchi dopo quanto fatto in campionato. Abbiamo sbagliato gol incredibili, ma sono rimasto deluso soprattutto dalla difesa che mi è parsa sconclusionata. Una canzone per definire l'Inter di Madrid? Io non ho canzoni cattive, 'buio a San Siro'. Anche i giornalisti che mettevano l'Inter nell'empireo, sostenendo che non ci fosse nessuna squadra in grado di batterla nell'universo, oggi è una mer** mai vista. Ci sarà una via di mezzo...".