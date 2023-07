Il primo amore non si scorda mai. Questo è quanto afferma Johan Vanheusden, papà di Zinho Vanheusden, dopo il ritorno del ragazzo allo Standard Liegi in prestito dall'Inter. Intervistato da Het Laatste Nieuws, Vanheusden senior spera che ora la carriera di suo figlio non venga tormentata ulteriormente dalla sfortuna, specie considerato l'impegno che ha messo per risollevarsi dai tanti infortuni: "Zinho si è impegnato seriamente per far sì che ciò accadesse. Mio figlio è felice e va sempre in giro con un grande sorriso".