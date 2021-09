Vanheusden: “Con l’Inter abbiamo deciso che mi serviva un torneo competitivo”

Il giovane difensore si racconta a tutto tondo dal ritiro della Nazionale

L'ebbrezza di vestire la maglia della Nazionale rende magica l'esperienza d'ogni calciatore. Ne sa qualcosa il giovane difensore ZinhoVanheusden, convocato dal Belgio e pronto a lottare per ritagliarsi un ruolo rilevante non solo nell'orizzonte dei prossimi anni ma sin dal presente: "La Coppa del Mondo in Qatar è sicuramente un mio obiettivo - spiega il difensore dell'Inter in prestito al Genoa, direttamente dal ritiro della Nazionale -, ci sto lavorando duramente ogni giorno. Giocare per i diavoli rossi è già di per sé un sogno d'infanzia, devo dare il massimo ogni giorno e dimostrare all'allenatore che sono pronto. In nazionale ci sono degli ottimi difensori, per i quali nutro profondo rispetto per imparare da loro. Quando si ritireranno? Ancora non lo so. Alcuni gravi infortuni mi hanno fortemente limitato, adesso mi sto mettendo molta pressione perché devo essere abbastanza forte per essere selezionato".