Van Leeuwen, dt Volendam: “Col lavoro su Mulattieri abbiamo stupito Ausilio”

Il dirigente del club olandese: "A introdurci ai nerazzurri fu Amorrortu, una leggenda dell'Athletic Bilbao"

L’anno scorso Samuele Mulattieri, promettente attaccante che ora sta esplodendo in Serie B con il Crotone. Oggi Gaetano Oristanio, fantasista, e Filip Stankovic, portiere e figlio di Dejan. Questi tre giocatori, oltre ad essere accomunati dalla militanza nelle giovanili dell'Inter, sono legati dal fatto di essere passati dai Paesi Bassi, e nello specifico dal Volendam, per iniziare la loro carriera da professionisti. Il quotidiano Il Foglio è andato in Olanda per conoscere meglio questa realtà, ascoltando Jasper van Leeuwen, il direttore tecnico artefice di questa collaborazione tra l'Inter e gli Andere Oranje: "A introdurci ai nerazzurri fu José Mari Amorrortu, ex uomo simbolo dell’Athletic Bilbao. Così iniziammo a fare scouting, a studiare il giocatore giusto: Mulattieri era il top scorer del campionato Primavera e da noi avrebbe fatto il salto di qualità".