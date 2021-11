Van Hooijdonk sicuro: “Onana sul divano, senza l’infortunio di Stekelenburg”

L'ex Feyenoord: "Non lo avrebbero proprio utilizzato, adesso Pasveer resta il primo portiere. Se succede qualcosa, scelgono Onana"

Senza l'infortunio di Maarten Stekelenburg, "l'Ajax avrebbe lasciato marcire Onana sul divano". E' il pensiero espresso da Pierre van Hooijdonk, parlando a NOS durante 'Studio Voetbal'. "Non lo avrebbero proprio utilizzato. Adesso Pasveer resta il primo portiere; se succede qualcosa, scelgono Onana", le parole dell'ex attaccante del Feyenoord e della Nazionale olandese a proposito del camerunese, pronto a tornare a disposizione di Erik ten Hag dopo aver scontato la squalifica è fissato per il 4 novembre. L'estremo difensore cresciuto nella Eto'o Academy, come noto, è un obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione.